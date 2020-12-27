زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جنوب بيرو

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، مدينة إيكا الواقعة جنوبي بيرو.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 34 كم وعلى بعد 115 كيلومترا من مدينة إيكا، والتي يقطنها حوالي 246 ألف نسمة.

— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 27, 2020

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم، أن "زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد".

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز"، عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قوله إن "زلزالا بقوة 6.4 درجة هز شرق تركيا"، مضيفا أن "الزلزال وقع على عمق كيلومترين".

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن زلزال بقوة 5 درجات ضرب جنوب شرقي البلاد. وقالت وكالة "الأناضول" التركية، في خبر عاجل، إن إدارة الكوارث والطوارئ أعلنت عن "زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا".

​وضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر منطقة بحر إيجه، الشهر الماضي، وأسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية في تركيا واليونان.