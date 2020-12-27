إيران تكشف لأول مرة عدد الأمريكيين المتهمين في اغتيال قاسم سليماني

كشف المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، اليوم الأحد، عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأكد حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي، أن "عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال: "بدأت برامج إحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني باجتماع عائلة الشهيد سليماني ومسؤولي اللجنة والمؤسسة مع قائد الثورة، وستستمر هذه البرامج في إيران ودول أخرى حتى 16 يناير"، مشيرا إلى "إجراء مراسم في طهران بحضور عدد من الشخصيات مع مراعاة البروتوكولات الصحية، كما ستقام مراسم في مدينة كرمان مسقط رأس الجنرال سليماني لمدة 10 أيام".

وفيما يتعلق بالإجراءات القضائية لمتابعة قضية الاغتيال، أوضح المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء الذكرى، "ينبغي القول إنه سيصدر الحكم قريباً نظراً إلى جهود السلطة القضائية لإصدار حكم لملاحقة من أمر ونفذ جريمة اغتيال الجنرال سليماني"، مشيرا إلى أن "عدد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً".

وقال حسين أمير عبد اللهيان، في الختام المؤتمر الصحفي، إن

"الانتقام الشديد مدرج على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية، رغم أنه تم توجيه بعض الصفعات إلى الجناة والحكومة الإرهابية الأمريكية".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.