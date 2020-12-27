"السياحة" الإثيوبية: نستهدف 23 مليار دولار و5 مليون فرصة عمل في 10 سنوات

قالت وزارة السياحة الإثيوبية إنها تستهدف 23 مليار دولار خلال عشر سنوات من عائدات السياحة في إثيوبيا.

وأوضحت الوزارة حسب بيان نشرته وسائل إعلامية أن خطتها العشرية تستهدف جذب 7.3 مليون سائح بحلول عام 2030 لتصل عائداتها إلى 23 مليار دولار.

من جهته أكد أحمد محمد، المستشار السياحي بوزارة الثقافة والسياحة الإثيوبية، أنه بحلول نهاية الخطة العشرية، يمكن لإثيوبيا جذب 7.3 مليون سائح وكسب 23 مليار دولار.

وأشار إلى أن الوزارة تخطط أيضا لتوفير 5.2 مليون فرصة عمل للمواطنين من القطاع السياحي.

يذكر أن مجلس النواب الإثيوبي قرر مطلع نوفمر/ تشرين الثاني الماضي رفع القيود المفروضة على صناعة السياحة والأنشطة الرياضية، التي فرضتها السلطات المختصة سابقا بسبب كورونا.

من جانبه، قال رئيس جمعية تسويق الفنادق الإثيوبية، قيتاهون ألمو، إن الجمعية تعمل على إعادة تأسيس السوق الدولية في محاولة لمساعدة الفنادق على تنشيطها، مضيفا نعمل على إيجاد أسواق للفنادق المعتمدة مع بروتوكول سلامة المسافر الدولي.

وتابع أنه مع افتتاح العديد من الوجهات السياحية الجديدة في إثيوبيا بما في ذلك العاصمة سيكون عام 2021 فرصة كبيرة لقطاع السياحة في البلاد.

وقد شهدت الأيام الماضية زيارة رجال أعمال سودانيين تركزت زيارتهم حول فرص الاستثمار في مجال السياحة الإثيوبية.