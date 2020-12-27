باكستان تطلق شرارة أكبر "ثورة خضراء" في العالم... فيديو

تساهم الأشجار في تنقية الهواء من الملوثات والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، لأنها تساهم في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الضار خلال التمثيل الغذائي.

وتتسبب الحرائق وعمليات التجريف التي تتعرض لها الغابات حول العالم في تراجع المساحات الخضراء بصورة مستمرة، وهو ما دفع بعض الدول لإطلاق حملات واسعة من أجل تشجير الغابات من جديد للمساهمة في حماية البيئة.

Pakistan is starting one of the world's biggest reforestation programs, planting billions of trees.



Bloomberg's @FaseehMangi tells @rumireports about the country's green revolution. More: https://t.co/jL4SEUVxLT pic.twitter.com/So5QcpIMfe — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 27, 2020

ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية جانبا مما وصفته بـ "أكبر عملية تشجير لمناطق الغابات"، مشيرة إلى أن الحملة التي أطلقتها باكستان هي الأكبر في العالم.

وقالت الوكالة إن تلك الحملة تتضمن زراعة مليارات الأشجار، بينما أطلقت عليها ثورة باكستان الخضراء.