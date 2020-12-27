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    طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا

    بعد نجاح اللقاحات... اختراق علمي جديد من شأنه تغيير مسار الوباء ووقف نزيف الأرواح

    © AP Photo / Neil Hall
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    العثور على علاج رخيص للالتهاب لإنقاذ حياة المرضى المصابين بأعراض خطيرة، كان من أكثر النتائج نجاحا بشكل كبير في معركة التصدي لوباء "كوفيد 19"، فيما ثبت أن 3 من العلاجات التي تم الترويج لها كثيرا ليس لها أي تأثير.

    تشير التقديرات الآن إلى أن اكتشاف فعالية عقار "ديكساميثازون" أنقذ حياة حوالي 650 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وفقا للبروفيسور مارتن لاندراي، مؤسس برنامج التعافي - أكبر تجربة عشوائية لعقاقير كوفيد في العالم - والتي كشفت عن الدواء.

    عقار ديكساميثازون الذي يعالج الحالات الخطرة من مرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد
    © AP Photo / Nati Harnik
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    وقال لاندراي لصحيفة "أوبزرفر":

    في المملكة المتحدة وحدها، منع الديكساميثازون بالفعل أكثر من 12 ألف حالة وفاة.

    يوضح هذا الاختراق العلمي قوة التجارب العشوائية واسعة النطاق في تحديد الأدوية الفعالة وسيتبعها، في الأسابيع القليلة المقبلة، نتائج من حفنة أخرى من العلاجات الواعدة التي تتم دراستها كجزء من برنامج التعافي، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".

    هذه الأدوية، التي يمكن أن تكون حاسمة في المعركة لاحتواء "كوفيد -19" العام المقبل هي:

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    جميعها تخضع لتجارب قام بها آلاف الأطباء والممرضات على عشرات الآلاف من المرضى في المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا، من المتوقع ظهور النتائج الأولى في يناير أو أوائل فبراير.

    أدرك لاندراي وزميله الأستاذ بجامعة أكسفورد بيتر هوربي أن الأطباء سيبحثون قريبا عن العلاجات بمجرد أن تبدأ الحالات في التدفق إلى المستشفيات، لكنهم سيحتاجون إلى تجربة إكلينيكية لمعرفة أيها فعال.

    دواء ريمديسيفير ضد كورونا، القاهرة، مصر يونيو 2020
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    استغرق الأمر 9 أيام من صياغة بروتوكولهم العلاجي الأول إلى تسجيله لمريضهم الأول، وهي عملية تستغرق عادة 9 أشهر. شارك واحد من كل 10 مرضى كوفيد ممن يحتاجون لعلاج في المستشفى بهذه التجربة.

    وقال لاندراي أن هذه الأرقام كانت أساسية للنجاح. مقارنة 100 شخص يحصلون على عقار مع 100 شخص لا يحصلون عليه يمكن أن يؤدي إلى نتائج متغيرة للغاية، ومع ذلك، من خلال اختيار آلاف المرضى بشكل عشوائي للحصول على علاجات متباينة، يتم إنتاج إجابات قوية.

    وأضاف لاندراي: "يمكنك معرفة أيها يعمل بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا اكتشاف المرضى الذين سيستفيدون أكثر من غيرهم، هل سيكون الكبار أم الشباب أم ضعاف المناعة، لا يمكنك معرفة ذلك إلا إذا كان لديك تجربة تضم آلاف الأشخاص".

    حتى الآن، تم الاستعانة بأربعة أدوية في برنامج التعافي:

    "أزيثروميسين" وهو مضاد حيوي، وتركيبة الدواء "لوبينافير ريتونافير"، و"هيدروكسي كلوروكوين" وهو علاج للملاريا والأمراض الروماتيزمية، و"ديكساميثازون"، فقط الأخير أنقذ الأرواح وساعد على التعافي.

    قد يبدو معدل دواء واحد فقط من أصل 4 قيمة ضعيفة، لكن الأعداد الهائلة من الأرواح التي تم إنقاذها بفضل "الديكساميثازون" توضح قيمة برنامج التعافي، كما عمل البرنامج على ضمان عدم إهدار الوقت والمال على الأدوية التي تبين أنها لا تساعد المرضى، بحسب "الغارديان".

    ممرضات في الحجر الصحي بمطار القاهرة- مصر - كورونا
    © AFP 2020 / -
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    وقال لاندراي إن ذلك سيصبح قضية ذات أهمية متزايدة، مضيفا: "عندما بدأنا البرنامج، نظرنا إلى الأدوية الرخيصة المتوفرة على نطاق واسع ولكنها واعدة، ووجدنا أن أحدها - ديكساميثازون - وهو يعمل.

    وأردف قائلا:

    الأدوية التي نبحثها الآن ستكلف مئات الجنيهات (الإسترلينية) لكل علاج، لذلك نحتاج إلى التأكد حقا من أنها تعمل قبل نشرها على نطاق واسع.

    إن وجود الآلاف من الأفراد المصابين بمضاعفات حادة لمرض "كوفيد 19" هو حقيقة قاتمة في المملكة المتحدة حاليا، لكن هذا العدد الكبير على الأقل يجعل من الممكن إجراء تجارب على نطاق واسع. ومع ذلك، هناك حد لما يمكن أن يتوقعه الأطباء، وفقا للاندري.

    ختم لاندري قائلا: "لقد حسنت نتائجنا رعاية كوفيد المقدمة للملايين، الإجابات التي نحصل عليها في أوائل العام المقبل، مهما كانت، سوف تفعل ذلك مرة أخرى".

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    أرواح, وفيات, مريض, اللقاحات, لقاحات, لقاح, علاج, فيروس كورونا
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