العاصفة "بيلا" تتسبب في قطع الكهرباء عن 10 آلاف منزل في فرنسا... فيديو

تسببت عاصفة "بيلا" في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في شمال غرب فرنسا اليوم الأحد، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة عند الساحل.

وأعلنت شركة إنيديس لتوزيع الكهرباء على تويتر، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من ستة آلاف منزل في نورماندي وعن حوالي أربعة آلاف منزل في بروتاني.‎

#TempeteBella Point de situation à 14h : les équipes @enedis et les entreprises prestataires font le maximum pour rétablir le courant des 2500 foyers qui sont privés d’électricité dans le #NPDC. ⚡️💪💨 pic.twitter.com/Kud6963VR7 — Enedis en NPDC (@enedis_npdc) December 27, 2020

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 12 ألف منزل، منها نحو 6 آلاف في منطقة نورماندي.

ورفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب في معظم أنحاء البلاد، بينما تضررت آلاف الأسر جراء انقطاع الكهرباء وسوء الأحوال الجوية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مقاطع فيديو، تظهر قوة العاصفة "بيلا" والأضرار التي لحقت ببعض المباني جراء سوء الأحوال الجوية.

La #TempeteBella arrive en Lorraine forte rafale de vent et neige fort au sud de Nancy vidéos de mon pote @Trackthestorm pic.twitter.com/NDh88EFn9x — Chasseur d'orages Lyonnais Yannick Devesvre (@chasseur_dorage) December 27, 2020

وضربت العاصفة في وقت سابق، بريطانيا، حاملة معها رياحا قوية حذر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد من أنها تشكل خطرًا على الحياة جراء الحطام المتطاير والأمواج الكبيرة.