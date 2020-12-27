تعذر نقل لقاحات "كوفيد 19" إلى تركيا بعد اكتشاف إصابات بكورونا في الصين

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، تعذر تسلم الشحنة الأولى من لقاح "كوفيد 19" لشركة "سينوفاك" الصينية، في موعده، بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في جمارك بكين.

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وقال الوزير في تغريدة": "بسبب إنذار كوفيد-19 في بكين وحالة الإصابة بكوفيد-19 في جمارك بكين، جرى تعليق الحركة في الجمارك مؤقتا. لهذا السبب، سيتأخر وصول لقاحاتنا، التي كان من المفترض نقلها بعد العمليات الجمركية، ليوم أو اثنين".

Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/G2GfEX1MXo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

اتفقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح "كورونافاك" الذي تنتجه "سينوفاك"، وكان من المقرر استلام شحنة أولى من 3 ملايين جرعة الاثنين.

كما اتفقت أنقرة على شراء 4.5 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركتا "بيو إن تك" "وفايزر"، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا، بحسب "رويترز".

شددت العاصمة الصينية بكين القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، في ظل المخاوف من أن يؤدي السفر خلال فترة العطلات إلى قفزة في عدد الحالات بالمدينة التي سجلت حالات عدوى محلية لليوم الرابع على التوالي اليوم الأحد.

وأعلن حي شونيي، الذي سُجلت فيه جميع الإصابات الجديدة في الآونة الأخيرة، فرض تدابير تسري عادة في حالة الحرب وإجراء فحوص لجميع سكانه وعددهم 800 ألف.