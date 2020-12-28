ترامب يوقع تشريع حزمة مساعدات جائحة كورونا والإنفاق

وقع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، على قانون الإغاثة والإنفاق الحكومي من فيروس كورونا، الذي أقره الكونغرس قبل أيام.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن ترامب وقع يوم الأحد على مشروع القانون، بينما كان يقضي إجازة في فلوريدا.



في وقت سابق من اليوم، وعد ترامب ببعض "الأخبار السارة حول مشروع قانون الإغاثة والإنفاق الحكومي".

وفي ذات الصدد، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي وقع على مشروع قانون الإغاثة من كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار ومشروع قانون التمويل الحكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار في الوقت المناسب تماما لمنع إغلاق الحكومة".

وجنب توقيع ترامب على التشريع إغلاقا جزئيا للأنشطة الحكومية كان من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء، مما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر ما لم يتدخل الكونغرس بإجراء مؤقت.

وكان الجمهوريون والديمقراطيون اتفقوا قبل أيام على الحزمة المالية بدعم من البيت الأبيض وذلك بعد شهور من المداولات.

ورفض ترامب التوقيع في وقت سابق قائلا، إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية.

JUST IN: White House confirms President Trump has signed the $900 billion Covid relief bill and government funding bill just in time to prevent a government shutdown.@9NewsAUS @TheTodayShow pic.twitter.com/Nzgd90PfyV — Alexis Daish (@LexiDaish) December 28, 2020

وطالب الرئيس الجمهوري بأن يغير الكونغرس مشروع القانون، ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.