انخفاض تعاملات النفط الآسيوية بفعل مخاوف من سلالة جديدة لكورونا

انخفضت تعاملات النفط الآسيوية، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من سلالة جديدة من فيروس "كوفيد-19" الذي يهدد بمزيد من القيود على تمرير مشروع قانون التحفيز الأمريكي إلى قانون.

وذكر موقع قناة "السومرية" إن النفط قلص الخسائر بنسبة تصل إلى 1.5٪ بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على القانون الذي طال انتظاره والذي يحتوي على 900 مليار دولار من الإغاثة من الفيروس والتي من المتوقع أن تعزز الطلب على الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.

في السياق ذاته، انخفض خام غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) لشهر فبراير/شباط بنسبة 0.7 ٪ إلى 47.89 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش .

وانخفض خام برنت في التسوية لشهر فبراير 0.8٪ إلى 50.90 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق مرتفعا 0.2٪ يوم الخميس.

وينهي النفط العام بشكل مخيب للآمال حيث أن مخاطر الطلب على المدى القصير بفرض المزيد من القيود على السفر تفوق التفاؤل بشأن إطلاق اللقاح، والذي بدأ بالفعل وسيؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على الطاقة.

يذكر أن نائب رئيس الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) لشؤون العلم، ألكسندر غوريلوف، كان قد نفى وجود السلالة الجديدة من كورونا في البلاد.

وقال غوريلوف خلال مقابلة أجراها على قناة "روسيا - 1": "نحن على ثقة أن الطفرة "الإنجليزية" غائبة في الوقت الحالي في بلدنا، ولكن إذا ظهرت، فإنها لن تثير الخوف والهلع".

وأصدرت آنا بوبوفا، كبير الأطباء الصحيين في روسيا، رئيس هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية، يوم الجمعة الماضي، قرارا يفرض على الوافدين من بريطانيا وأيرلندا الشمالية إلى روسيا الامتثال لنظام عزل مدته 14 يومًا.