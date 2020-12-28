الدفاع الأذربيجانية تعلن عن تعرض مواقع أذربيجانية لهجوم في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن هجوم شنته "مجموعة مسلحة" أرمينية على مواقع أذربيجانية في قره باغ، مما أسفر عن قتيل واحد.

باكو - سبوتنيك. وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الاثنين، بأنه "في 27 كانون الأول/ ديسمبر، في حوالي الساعة 3:30 مساءً، هاجمت مجموعة مسلحة أرمينية غير شرعية من ستة أفراد من القوات المسلحة الأرمينية التي بقيت على الأراضي، وحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه قرية أغدام (أكاكو)، منطقة خوجافيند".

وأضاف المكتب الصحفي، أنه "نتيجة الهجوم استشهد جندي من الجيش الأذربيجاني الجندي غانباروف المير رايل أوغلو وجرح الجندي علييف أمين سليمان أوغلو".

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أن نزاع ناغورني قره باغ الأخير بات من الماضي، مشيرا إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة مستمر وسيكون أقوى كل يوم".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.