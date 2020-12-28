إيران تعلن عن جاهزية القمر الصناعي "ظفر2" للإطلاق

أعلن رئيس جامعة العلم والصناعة الإيرانية جبار علي ذاكري، أن القمر الصناعي الثاني المصنع من قبل الجامعة وهو "ظفر 2" جاهز للإطلاق.

وأشار ذاكري إلى أن فترة صناعة القمر الصناعي في الداخل تستغرق ما بين 18 إلى 24 شهرا كحد أقصى وقال: "إن جامعة العلم والصناعة الإيرانية قامت بإعداد النموذج الثاني للقمر الصناعي "ظفر" الذي هو الآن جاهز للإطلاق والاستقرار في المدار الفضائي بعد أن اجتاز جميع مراحل الإنتاج وحصل على الموافقة اللازمة من المنظمة الفضائية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وأضاف: "إن الجامعة وقعت عقدا مع وزارة الاتصالات لتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية، وكان القمر الصناعي "ظفر 1" هو أول إنتاج للجامعة حيث تم تسليمه للمنظمة الفضائية ولكنه لم يستطع الحلول في المدار الفضائي نظرا لوجود مشكلة فنية في جهاز الإطلاق، إلا أن القمر الصناعي الثاني المصنع من قبل الجامعة وهو "ظفر 2" فإن ظروفه أفضل من القمر الأول.

وقال ذاكري: "إن إيران اليوم قادرة على إنجاز جميع مراحل التصميم والتصنيع للأقمار الصناعية بنسبة 100% من قبل النخب والعلماء الإيرانيين في فترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا حيث حققنا في هذا المجال خبرات جيدة".

وأكد ذاكري بأن مستقبلا جيدا ينتظر هذه الصناعة في حال توظيف الاستثمارات الحكومية والخاصة، وقال: "إن هذه الأقمار الصناعية مدنية الطابع تماما وبالإمكان استخدامها في مختلف القطاعات مثل الزراعة ودراسة أوضاع الغابات والمواصلات وحتى حركة القطارات".