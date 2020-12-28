إيران: تقريرنا بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية يصدر اليوم أو غدا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن التقرير الخاص بحادث تحطم الطائرة الأوكرانية قرب مطار طهران في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي أسفر عن مقتل 176 شخصًا، سوف يصدر اليوم أو غدا.

طهران – سبوتنيك. قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي اليوم: "سوف يصدر التقرير الرسمي الخاص بحادث تحطم الطائرة الأوكرانية اليوم أو غدا"، مشددا على أنه "يجب حل القضية الخاصة بهذا الموضوع قانونيا وفي إطار المعاهدات الدولية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلبت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) من إيران التعجيل بالتحقيق في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير/ كانون الثاني.

وجاءت توصيتها بعد ما يقرب من عشرة أشهر من إسقاط طائرة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ أرض-جو إيراني مما أسفر عن سقوط 176 قتيلا، بحسب "رويترز".

وقال رئيس إيكاو سالفاتور سكياتشيتانو "أجرينا عدة اتصالات بهيئة الطيران المدني في إيران قمنا خلالها بحث سلطاتها على تعجيل التحقيق في الحادث".

يشار إلى أن "إيكاو" وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على ضمان سلامة النقل الجوي الدولي.

وكانت إيران، قد أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها على أتم الاستعداد لتسريع عملية التفاوض بشأن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، مشيرة إلى الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الوفد الأوكراني.