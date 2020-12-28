بعد حديثه عن "انفجار سلام"... إيفانكا ترامب تنشر فيديو لزوجها كوشنر مع نتنياهو

شاركت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، مقطعا مصورا يجمع زوجها جاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويتناول الفيديو الذي نشرته إيفانكا ترامب عبر حسابها بموقع "تويتر" لحظة تكريم نتنياهو لكوشنر عن جهوده في اتفاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية خلال عام 2020.

وعلقت ترامب على الفيديو: "رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يمنح جاريد كوشنر "شهادة تقدير" لـ"مساهمته التاريخية في اتفاقيات أبراهام" التي عززت السلام بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية".

WATCH: Prime Minister Netanyahu ⁦@IsraeliPM⁩ presents Jared Kushner with a ‘certificate of appreciation’ for ‘his historic contribution to the Abraham Accords’ which fostered peace between Israel and Arab and Muslim nations. 🇺🇸🇮🇱🇦🇪🇧🇭🇸🇩🇲🇦🕊 pic.twitter.com/0FaVIjCJgb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 27, 2020

وكرم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، جاريد كوشنر، قبل أسبوع، وقاما سويا بزرع 18 شجرة زيتون في "بستان الأمم" بالقدس.

وفي كلمة له بمناسبة تكريمه من نتنياهو، أكد جاريد كوشنر أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أدى إلى "انفجار سلام" في المنطقة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع: "اتضح أن القدس ليست سبب المشكلة، وإنما هي جوهر الحل".

وقال موضحا: "في عام 2017، تم تحذير الرئيس ترامب بشدة من أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيؤدي إلى انفجار في الشرق الأوسط، ولكن كما اتضح كان هناك انفجار لكنه ليس فقط نوع الانفجار الذي اعتقد الخبراء أنه قد يحدث، لقد أدت قرارات الرئيس ترامب الجريئة إلى انفجار في السلام".

يشار إلى أنه تم إطلاق اسم المستشار الخاص للبيت الأبيض جاريد كوشنر، على ساحة السفارة الأمريكية في القدس، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الاثنين الماضي.

ووقعت إسرائيل في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقيتي سلام مع الإمارات والبحرين، برعاية البيت الأبيض.

وبعد أسابيع أعلن ترامب عن التوصل لاتفاق سلام بين السودان وإسرائيل.

وقبل نحو أسبوعين أعلن ترامب عن التوصل لاتفاق مماثل بين المغرب وإسرائيل.