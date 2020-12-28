إيمي باورنشميت أول امرأة تقود حاملة طائرات في تاريخ البحرية الأمريكية

قامت البحرية الأمريكية باتخاذ أكثر قرارتها جرأة وذلك بتعيين أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة لتقود حاملة طائرات.

وبهذا أصبحت إيمي باورنشميت أول امرأة تقود حاملة طائرات البحرية الأمريكية من نوع "يو إس إس أبراهام"، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر".

ستصبح الكابتن إيمي باورنشميت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تقود حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية. تعرفوا على قصتها: https://t.co/KYyHpu7Opd pic.twitter.com/OUzQNSWYfS — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 28, 2020

​وفي الحديث عن إيمي، فهي خريجة الأكاديمية البحرية الأمريكية والحاصلة على شهادتها في عام 1994 وهي الفترة ذاتها التي بدأت فيه النساء الأمريكيات بالخدمة على متن السفن والطائرات الحربية.

وبعد تخرجها، تمكنت إيمي من تحصيل الكثير من جوائز الخدمة، وذلك بعد تمكنها من العمل لأكثر من ثلاثة آلاف ساعة على متن الطائرات الحربية.

ومن أبرز الجوائز التي حصلت عليها خلال مسيرتها هي وسام الخدمة المشرفة واستحقاق الدفاع، ووسام الإنجاز في المشاة البحرية.

والجدير بالذكر أن إيمي باورنشميث هي واحدة من بين مجموعة الضباط المكلفين بقيادة حاملة الطائرات من قبل مجلس قيادة الطيران الرئيسي.