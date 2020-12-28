الحكم على صحفية صينية بالسجن بسبب سوء تغطيتها لانتشار كورونا

حُكم على صحفية صينية بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب تقاريرها النقدية حول تعامل الحكومة مع تفشي جائحة الفيروس التاجي.

وأفادت وكالات الأنباء أن محكمة شنغهاي أدانت الصحفية "تشانغ زان"، البالغة من العمر 37 عامًا، بإثارة المتاعب بسبب نشرها لفيديوهات وتقارير ناقدة للحكومة في فترة انتشار الوباء، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Chinese citizen journalist sentenced to 4 years over COVID-19 reporting https://t.co/sXJsOaA4xD pic.twitter.com/Cnd9jXJ7M2 — New York Post (@nypost) December 28, 2020

​وحققت تقاريرها تلك انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جذب انتباه السلطات التي قامت بمعاقبتها.

قال "تشانغ كيكي"، أحد محامي الدفاع عنها، أن المحكمة اعتبرت أن الصحفية تشانغ قامت بنشر تصريحات كاذبة حولها الأمر الذي توجب محاسبتها.

وأما عن حالة تشانغ النفسية فقد أكد محاموها أنها قد أضربت عن تناول الطعام، وهي تشعر بإرهاق نفسي كبير خلال فترة احتجازها، كما بين أحد المحاميين خلال زيارة لها في الأسبوع الماضي أنها عرضة للموت داخل الزنزانة في أي لحظة.