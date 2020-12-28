"صوت وتحرك"... إسرائيل تعتمد طريقة جديدة لاقتراع مصابي كورونا... صور

اعتمدت إسرائيل، طريقة جديدة لتصويت الناخبين المصابين بفيروس كورونا، خلال الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في مارس/ آذار المقبل.

نشرت قناة "كان" الرسمية صورا قالت إنها لطريقة "صوت وتحرك"، التي اعتمدتها اللجنة المركزية العليا للانتخابات.

وتعتمد الطريقة على وصول الناخب الحامل لفيروس كورونا بسيارته إلى صندوق اقتراع حيث يقوم بالتوقف والإدلاء بصوته والتحرك سريعا دون حتى الترجل من السيارة.

מנכ"לית ועדת הבחירות מציגה: כך תיראה קלפי הצבע-וסע לחולי קורונה@amotzsh pic.twitter.com/T6CZecMXqe — כאן חדשות (@kann_news) December 28, 2020

كما أعلنت لجنة الانتخابات تقليص عدد الناخبين في كل مقر انتخابي إلى 650 فقط، ما يعني إضافة 1250 مقرا انتخابيا جديدا في أنحاء إسرائيل، وذلك للحد من التجمهر والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית בתדרוך: מספר הבוחרים בכל קלפי יירד למקסימום 650, מה שיביא להגדלת מספר הקלפיות ב-1250@amotzsh — כאן חדשות (@kann_news) December 28, 202

وأمس الأحد، وفقا لصحيفة "معاريف"، أعلنت لجنة الانتخابات، تخصيص يومي 2 و3 فبراير/ شباط المقبل موعداً لتقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيست التي ستجرى في 23 مارس/ آذار 2021، فيما ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 9 مارس.

والثلاثاء الماضي، حل الكنيست الإسرائيلي نفسه بشكل تلقائي بعد انقضاء المهلة التي يحددها القانون لإقرار الميزانية، فيما فشل الائتلاف الحاكم في تمرير مشروع قانون يشمل بتأجيل المهلة أسبوعين آخرين.

وستكون الانتخابات المقبلة، هي الرابعة التي تشهدها إسرائيل في غضون أقل من عامين، إذ أجريت انتخابات في أبريل/نيسان ثم في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، قبل إجراء الانتخابات الأخيرة في مارس/ آذار 2020.

وبحسب موقع "واللا" العبري فإن تكلفة الانتخابات المقبلة تقدر بنحو 2.7 مليار شيكل (نحو 840 مليون دولار).