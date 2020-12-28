انتقادات تطول جينيفر أنيستون بسبب زينة شجرة عيد الميلاد

أثارت النجمة العالمية، جينيفر أنيستون، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة على حسابها في الإنستغرام لزينة شجرة عيد الميلاد الخاصة بها.

ونشرت أنيستون البالغة من العمر 51 عامًا صورة لعبة خشبية كتب عليها عبارة "جائحتنا الأولى... 2020". كنوع من الدعابة والمزاح الساخر من أحداث وأوضاع العام الحالي، الذي شهد اندلاع جائحة كورونا.

© Photo / instagram.com/jenniferaniston جينيفر أنيستون بسبب زينة شجرة عيد الميلاد

من جانبهم انتقد متابعوا أنيستون الزينة، مشيرين إلى ضرورة احترام ضحايا فيروس كورونا والذين بلغ عددهم أكثر من مليون و700 ألف شخص حول العالم، وأكثر من 330 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

وفي المقابل هناك من يؤمن بسلامة نية جنيفر أنيستون، ولذلك في مواجهة حملة الانتقاد لها، وجدت أنيستون الكثير من الدعم من محبيها، ما حث كثيرين على الدفاع عنها وعن نيتها برسم البسمة لا أكثر، وليس الاستهزاء بالجائحة ووقعها المؤلم على العالم.