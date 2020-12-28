الناتو: مقاتلاتنا نفذت أكثر من 400 طلعة لاعتراض طائرات دول أخرى فوق أوروبا في 2020

أفاد حلف الناتو، اليوم الاثنين، أنه خلال عام 2020، قام طيران الحلف بأكثر من 400 طلعة جوية في أجواء أوروبا لاعتراض طائرات من دول أخرى، كانت تقترب من المجال الجوي للحلف.

بروكسل - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للحلف إن "نحو 90 في المئة من هذه الطلعات، حوالي 350 طلعة، نجمت عن تحليق طائرات عسكرية روسية".

ووفقا للحلف، فقد زاد عدد هذه الطلعات بشكل طفيف مقارنة بعام 2019.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم حلف الناتو، أوانا لونغيسكو:"في السنوات الأخيرة ، شهدنا زيادة في نشاط الطيران العسكري الروسي بالقرب من حدود الحلف".

ولفتت المتحدثة إلى أن الناتو لا يزال يقظا، وأن مقاتلات الناتو على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، ومستعدة للإقلاع في حالة رصد طلعات مشبوهة أو غير معروفة في محيط المجال الجوي للحلفاء".

وأعلن القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية الفريق أول سيرغي سوروفيكين، أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الطلعات التي تقوم بها الطائرات التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الدولية لروسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن ذلك لا يقتصر على طائرات استطلاع فقط وإنما يتم استخدام طائرات قتالية.