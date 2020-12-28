رغم التحذيرات... الأمريكيون يقبلون على السفر بشكل غير مسبوق منذ تفشي الوباء

فحصت إدارة أمن النقل الأمريكية مليون و280 ألف مسافر، في مطارات البلاد، الأحد، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس/ أذار، عندما تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى خفض الطلب على السفر.

على مدى الأيام العشرة الماضية، تم فحص نحو 10 ملايين و200 ألف شخص في المطارات الأمريكية، مقارنة بنحو 25 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وسجلت الولايات المتحدة، حتى الآن، أكثر من 19 مليون إصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس المستجد، وما يزيد على 333 ألف حالة وفاة.

ومع ذلك، لا يزال عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة أقل بنحو 50 في المئة عن نفس التاريخ من العام الماضي، لكن يوم الأحد كان اليوم السادس من بين العشر الأواخر الذي يجاوز فيه عدد المسافرين حاجز المليون.

ويأتي الارتفاع على الرغم من حث مسؤولي الصحة العامة الأمريكيين على تجنب السفر لقضاء العطلات هذا العام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تتلقى شركات الطيران الأمريكية 15 مليار دولار بالإضافة إلى مساعدة متعلقة بالأجور بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قانون إغاثة من "كوفيد 19" يوم الأحد.

وستتطلب المساعدة الحكومية الجديدة من شركات مثل "أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" إعادة أكثر من 32 ألف عامل إلى كشوف المرتبات ممن تم منحهم إجازات إجبارية في أكتوبر/ تشرين الأول.