ظريف: انتهاء الصراع في "قره باغ" فرصة للتعاون بين دول المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "انتهاء الصراع في (قره باغ) يمثل فرصة للتعاون بين دول المنطقة"، مشيرا إلى تطور التعاون الاقتصادي للقطاع الخاص الإيراني مع أرمينيا.