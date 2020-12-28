هنغاريا تتلقى 6000 جرعة من لقاح "سبوتنيكV" الروسي

قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي "فيسبوك"، إن "بلاده تلقت 6000 جرعة من اللقاح الروسي المضاد لمرض كوفيد-19".

وقال سيارتو، إن "خبراء الصحة المحليين سيواصلون تقييمهم لاستخدام التطعيم الروسي في هنغاريا". وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف: "سيتم نقل الشحنة إلى المركز الوطني للصحة العامة، حيث ستتاح للخبراء المجريين فرصة أخرى لاتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام اللقاح".

هذا وقالت سابقا، وكالة الأدوية الأوروبية، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، إنه "يجب الحصول على ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي، من قبل وكالة الأدوية الأوروبية قبل أن يتم تسويقه في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة".

وأضافت: بأن "خطط هنغاريا لإجراء التجارب على اللقاح وربما إنتاج اللقاح الروسي ، هي خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن هناك خلافات لا تزال قائمة مع بروكسل".

وفي وقت سابق، أعرب الوزير سيارتو، عن "رغبة هنغاريا في إنتاج اللقاح الروسي على أراضيها، مشيرا إلى أن "الشركات تقول إن اعتماد التكنولوجيات الروسية لإنتاج اللقاح قد يتطلب ما يصل إلى سنة ونصف السنة"، حيث اتفقت روسيا، الشهر الماضي، مع هنغاريا على "السماح للأطباء والخبراء الطبيين الهنغاريين بمراقبة عملية التصنيع والاختبارات المعملية للقاح "سبوتنيكV".

هذا وقد بدأت هنغاريا حملة تطعيم العاملين في القطاع الصحي، يوم السبت الماضي، بلقاح فايزر/ بيونتيك ضد فيروس "كورونا"، أي قبل يوم واحد من بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وقال سيارتو: إن "الحكومة ستعمل على جلب لقاحات قابلة للتطبيق إلى هنغاريا بأسرع ما يمكن، سواء من البائعين الغربيين أوالشرقيين".