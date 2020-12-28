نائب رئيس البرازيل يتناول عقارا مضادا للملاريا كعلاج لكورونا

كشف مكتب هاملتون موراو نائب رئيس البرازيل، اليوم الاثنين، أن موراو يتناول عقارا مضادا للملاريا كعلاج لفيروس كورونا.

وذكرت "رويترز" أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكين، في إطار علاج غير مؤكد عقب إصابته بكورونا.

وأوضح المكتبن، في بيان، أن حالة موراو جيدة، مشيرا إلى أنه مستمر في العزل الذاتي في مقر إقامته الرسمي في برازيليا.

وكان مكتب موراو، قد ذكر أن الفحوص أثبتت إصابته أمس الأحد بفيروس كورونا.

وموراو هو أحدث مسؤول برازيلي كبير يصاب بالفيروس. حيث أصيب الرئيس جايير بولسونارو، المشكك البارز في فيروس كورونا، في يوليو/تموز الماضي وتعافى.

وكثيرا ما قلل بولسونارو من خطورة كورونا، ورحب باستخدام هيدروكسي كلوروكين علاجا له، على الرغم من عدم وجود دليل علمي على ذلك.

وتناول الرئيس البرازيلي، الذي واجه انتقادات حادة على خلفية إدارته لأزمة الوباء، هيدروكسي كلوروكين، عندما أصيب بكورونا.

والبرازيل هي ثاني دولة من حيث عدد الوفيات جراء المرض بعد الولايات المتحدة، حيث توفي فيها ما يزيد عن 190 ألفا، بينما تقترب حالات الإصابة المؤكدة فيها من 7.5 مليون.