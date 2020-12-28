شركة "نورد ستريم 2" تكمل العمل على مشروع "التيار الشمالي2" في المياه الألمانية

أكملت شركة "نورد ستريم – 2"، اليوم الإثنين، العمل على مشروع الغاز الروسي "التيار الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لألمانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن الشركة.

برلين- سبوتنيك. وذكرت الوكالة أن المزيد من العمل قادم في المياه الدنماركية، ويمكن أن يبدؤوا في منتصف كانون الثاني/يناير من العام المقبل. يجب أن يتم العمل هناك بواسطة سفينة "فورتونا" بدعم من السفن الأخرى.

هذا وبدأ العمل على قسم يبلغ طوله 2.6 كيلومترًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في 5 ديسمبر/ كانون الأول، وكان تصريح السلطات الألمانية ساريا طوال شهر ديسمبر بأكمله.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، شركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المائة، أي ما يبلغ حوالي 950 مليون يورو لكل منها.

هذا وتعارض الولايات المتحدة بشدة المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.