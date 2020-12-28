أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، مساء اليوم الاثنين، مقتل 3 جنود فرنسيين في مالي، إثر استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة، خلال عملية أمنية في منطقة همبوري جنوب البلاد.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي: "تعرضت مدرعة جنود فرنسيين لانفجار بعبوة ناسفة مزروعة خلال قيامهم بعملية في منطقة همبوري، ما أدى إلى مقتل 3 جنود".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن

رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون علم بتأثر شديد بمقتل 3 جنود هذا الصباح في مالي.

وأكد ماكرون "عزم فرنسا استكمال محاربة الإرهاب في منطقة الساحل مثنيا على شجاعة الجنود الفرنسيين المتواجدين هناك"، وفقا لبيان الإليزيه.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال، فرانسوا لوكوانتر، أن بلاده تفكر "بجدية" في سحب قواتها من منطقة الساحل الأفريقي.

وأوضح الجنرال لوكوانتر، أنه من المرجح أن تقوم فرنسا بانسحاب جزئي لقواتها في الأيام أو الأسابيع المقبلة، مضيفا خلال زيارة له لمنطقة هومبوري: "بمجرد أن أتمكن من تقليص تواجد الجيوش الفرنسية هناك، سأفعل ذلك".