السفير الإيراني في بغداد: الثأر لاغتيال سليماني ليس بالضرورة عسكريا

قال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، إن الثأر لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ليس بالضرورة عسكريا، مشيرا إلى أن طهران تدعم توجه الرافضين للوجود الأمريكي في المنطقة.