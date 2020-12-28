بايدن يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الصين

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء تحالف من الدول ذات التفكير المماثل لمواجهة الصين، في دعوة مشابهة أطلقها ويزر الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق.

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف بايدن خلال خطاب استعرض فيه الخطوط العريضة لسياساته: "في الوقت الذي نتنافس فيه مع بكين لمحاسبة حكومة الصين على الانتهاكات التجارية والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والجبهات الأخرى، سيكون موقفنا أقوى بكثير عندما نبني تحالفا".

في الصيف الماضي، كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن عزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف جديد مع دول أخرى لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.

قال بومبيو في كلمة له بمكتبة نيكسون في شهر يوليو/ تموز: "لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. ربما حان الوقت لمجموعة جديدة من الدول ذات التفكير المماثل، تحالف جديد للديمقراطيات".

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب في خطابه، اليوم، أن

هذا التحالف يجب أن يكون من الشركاء والحلفاء المتشابهين في التفكير و"الذين يتعاونون معنا في الدفاع عن مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وتابع بايدن حديثه، بالقول إن الشراكة مع الديمقراطيات الأخرى بشأن الصين من شأنها "مضاعفة" النفوذ الاقتصادي الأمريكي على الصيني، مضيفا: "لا يمكن حل مشكلة عالمية من خلال تصرف الولايات المتحدة بمفردها، بما في ذلك تغير المناخ وأزمة فيروس كورونا".

مع ترقب اعتلاء بايدن لسدة الحكم في الولايات المتحدة، الشهر القادم، ولمدة 4 سنوات، يعتقد الخبراء والمسؤولين حول العالم أن رئاسته ستشهد اختلافا حادا في النهج عن نظيرتها للرئيس دونالد ترامب، في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

هذا التغير، أصبح محل اهتمام كبير لبكين، حيث تدهورت العلاقات الأمريكية الصينية بشكل كبير في ظل إدارة ترامب، حيث اتهمت واشنطن بكين بممارسات اقتصادية غير عادلة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، والتعدي على الوضع الخاص لهونغ كونغ، وعدم وجود الشفافية بشأن الجائحة.