إيران تتلقى لقاح كورونا من "فاعلي خير" أمريكيين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها ستتسلم دفعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيو إن تيك" في غضون ثلاثة أسابيع.

وقال مدير الجمعية كريم همتي إنه سيتم إرسال نحو 150 ألف جرعة من اللقاح إلى إيران "بالتعاون مع مجموعة من فاعلي الخير في الولايات المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

لم تقدم الوكالة تفاصيل أخرى. لكن قال همتي في بيان سابق إن منظمته تجري محادثات للحصول على مليون جرعة من لقاح "كوفيد 19" الذي تطوره أطراف صينية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إنها

تحتاج إلى أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 54 ألف شخص مع 1.2 مليون إصابة في البلاد.

أعلنت الحكومة الإيرانية، الجمعة الماضية، تخصيص 200 مليون يورو لشراء 16.8 مليون حقنة لقاح كورونا، موضحة أنه تم تخصيص 2.7 مليار دولار لشراء الأدوية والمعدات الطبية، خلال العام الجاري.

وأكد عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، أن بلاده حصلت على الموافقات اللازمة لتحويل المبالغ التي ستدفع نظير لقاح كورونا، بعد التوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية.