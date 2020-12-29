وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز 50 ألفا، يوم الاثنين.

وسجلت السلطات 24462 إصابة إجمالا منذ يوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى قرابة 1.88 مليون حالة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة إلى 50122 وفاة.



وهذه أول بيانات تشمل أنحاء البلاد بعد بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، يوم الأحد.

كانت منظمة الصحة العالمية قالت يوم الاثنين، إن "هذه الجائحة شديدة الحدية. وقد تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم وقد بلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ".