مؤسسة يمينية تستشهد بمقولة ستالين في محاولة تشجيع قلب الانتخابات لصالح ترامب

استشهدت مؤسسة "راسموسن" للأبحاث، التي تميل للحزب الجمهوري، بمقولة منسوبة إلى الزعيم السوفيتي يوسف ستالين منوهة إلى امتلاك نائب الرئيس مايك بنس صلاحية إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكتبت المؤسسة على تويتر،

"أولئك الذين يدلون بأصواتهم لا يقررون أي شيء. فالقرار وحده يعود لأولئك الذين يقومون بفرز الأصوات - ستالين".

At that moment, the Presidency will be in his hands.



And there is nothing stopping Pence, under the (plenary and unappealable) authority vested in him as President of the Senate, from declining to open and count the certificates from the six disputed states.



2/4 — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) December 27, 2020

وسبقت التغريدة تصوير المؤسسة سيناريو يرفض فيه بنس المصادقة على النتائج في الولايات المتأرجحة.

في هذا الصدد، يذكر أن أنصار الرئيس دونالد ترامب قدموا حججًا مماثلة، حيث افترضوا بأن بنس، بصفته رئيسًا لمجلس الشيوخ، لديه سلطة لرفض نتائج المجمع الانتخابي، وفقا لصحيفة "ذا هيل".

Per the 12th Amendment: "[T]he votes shall then be counted[.] ... The person having the greatest number of votes for President, shall be the President[.]"



Reader comments?



4/4



More here - https://t.co/ehnnu84Lgi — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) December 27, 2020

ومع ذلك فهذه التصريحات لا تطابق ما ينصه قانون الولايات المتحدة، ووفقا له، نائب الرئيس يقوم بطلب من الولايات تقديم أصواتها الانتخابية إذا لم تفعل ذلك بحلول الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، حسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وقال المحامي غريغ دوكيت وأحد منتقدي ترامب، "بنس ليس لديه الصلاحية للطعن في أي شيء، فهو يفتح الظروف (الأصوات) ويعطيها لمحصي أصوات المقترعين ومحصو أصوات المقترعين يعدونها".

Irrelevant



1️⃣ There's functionally no such thing as an "improper ruling" by Pence; 12th Amendment requires him to open all the certificates, and the R & D tellers tally votes. If he lets objections be made, it has no effect unless they're upheld by majorities in each chamber



1/ https://t.co/c4WlYaby9n — T. Greg Doucette (@greg_doucette) December 22, 2020

أما بالنسبة للمقولة فمن غير الواضح إن كان ستالين قالها بالفعل أم لا، وقد نسبت إليه في مذكرات سكرتيره السابق باجانوف. وجاءت المقولة كالتالي:

"كما تعلمون، أيها الرفاق، وهذا ما أفكر فيه بشأن الأمر، أعتقد أنه لا يهم على الإطلاق من وكيف سيصوت في الحزب، لكن من المهم للغاية من وكيف ستحسب الأصوات".

بينما ينسب علماء التاريخ المقولة إلى نابليون الثالث الذي قال، "المهم في البلدان ليست عملية التصويت بل كيف تحسب الأصوات"، وفي هذه الحالة يكون ستالين قد اقتبسها من الزعيم الفرنسي.