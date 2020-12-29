دراسة تكشف الحل الوحيد لتفادي موجة جديدة لوباء فيروس كورونا في بريطانيا

كشفت دراسة بريطانية أجرتها كلية لندن للصحة والطب أن تفادي البلاد لموجة ثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد ممكنة في حال تم اتخاذ إجراءات سريعة، أبرزها بدء عملية تطعيم واسعة النطاق للسكان.

ونقلت وكالة "رويترز" تقرير الدراسة البريطانية وجاء فيه أن "السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء بريطانيا وإغلاق المدارس خلال يناير/ كانون الثاني وتطعيم مليوني شخص أسبوعيا".

وخلص تقرير الدراسة أنه "في ظل غياب طرح ملموس للقاح، فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020".

وطبقا لبيانات الوكالة، سجلت بريطانيا أكثر من 71 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا وما يربو على 2.3 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا حتى مساء يوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون أكثر قدرة على العدوى بنسبة تصل إلى 70 بالمئة وتتفشى بسرعة في بريطانيا لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكا أو تسبب أمراضا أخطر.