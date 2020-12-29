السلطات الصينية تعتقل مشتبها به في تسميم مطور لعبة "صراع العروش"

أعلنت السلطات الصينية في شنغهاي، أنها اعتقلت مشتبها به في تسميم الملياردير لين تشي، مؤسس شركة ألعاب فيديو صينية.

وأعلنت شركة الألعاب "يوزو غيمز كو"، أن مؤسسها لين تشي، البالغ 39 عامًا، توفي يوم عيد الميلاد بعد نقله إلى المستشفى.

وجاء في بيان للشرطة أنه تم اعتقال زميله في العمل يبلغ من العمر 39 عامًا، ويدعى، شو ياو.

CEO Xu Yao Detained as Office Politics Investigated as Motive in 'Game of Thrones' Billionaire Lin Qi's Death - The Daily Beast https://t.co/ZXxTxpQ6uu pic.twitter.com/uaGpBbv3HB — URBANTIAN™ (@URBANTIAN) December 28, 2020

وقال البيان، إن تشي نقل إلى المستشفى يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول وتم تشخيص حالته على أنها تسمم محتمل، ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وتشتهر شركة "يوزو" أيضًا بلعبتها "Game of Thrones: Winter Is Coming" المبنية على المسلسل التلفزيوني الشهير.

احتل لين المرتبة رقم 870 بين أغنى رواد الأعمال في الصين بثروة صافية قدرها 6.8 مليار يوان (1 مليار دولار)، وفقًا لتقرير هورون، الذي يتبع أخبار أثرياء الصين.