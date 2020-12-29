بعد خفضها إمدادات الطاقة إلى بغداد... وزير إيراني يحث العراق على دفع الديون

بعد أن خفضت إيران إمدادات العراق من الطاقة بسبب الديون المتراكمة التي وصلت إلى 6 مليارات دولار، يعمل وزير الطاقة الإيراني على مناقشة الأمر مع مسؤولين عراقيين.

وحسب وكالة أنباء "إرنا"، يقوم وزير الطاقة الإيراني، أردكانيان، بزيارة بغداد لبحث انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قريبا في طهران.

وطالب الوزير الإيراني المسؤولين العراقيين بدفع جزء من مديونيات بلادهم إلى طهران، بحيث يتم إعادة ضخ الطاقة إلى بغداد مرة أخرى.

وتعمل إيران على تجاوز التكلفة العالية للإغلاق الثاني الذي تواجه به تفشي فيروس كورونا.

فاجأت إيران العراق بقرار حول ديون بغداد بعد أن تجاوزت رقما كبيرا.

ونقلت "السومرية نيوز" العراقية، عن شركة الغاز الوطنية في إيران أنها تخفض إمداد العراق بالغاز بسبب الديون.

وقد تجاوزت الديون العراقية إلى إيران 6 مليارات دولار.

وحسب شركة الغاز الإيرانية، هناك فواتير بـ5مليارات دولار على العراق منها 3 مليارات محجوبة لا يمكن الوصول إليها.

وتشير الشركة الإيرانية إلى أن الأموال المحجوبة لا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة.

كما أن هناك ديونا مستحقة أخرى تتجاوز ملياري دولار، ومخالفات تعاقدية تزيد عن مليار دولار.