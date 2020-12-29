ولاية نيويورك الأمريكية تقر قانونا هو الأغرب في تاريخها

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الإثنين، بأن ولاية نيويورك أقرت قانونا يتعلق بشأن حماية المستأجرين من الإخلاء خلال أزمة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأمريكية أن مجلس نواب ولاية نيويورك أقر قوانين صارمة لحماية المستأجرين من الإخلاء خلال أزمة ​فيروس كورونا​، حيث أن ارتفاع معدلات ​البطالة​ وضعف ​الاقتصاد​ الأمريكي يجعل من الصعب على الكثيرين تسديد الإيجارات المترتبة عليهم.

وأشارت الصحيفة أن الإجراءات الأخيرة تمنع معظم المالكين من طرد المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار لمدة 60 يوما أخرى على الأقل.

وبحسب الصحيفة فإن القانون الجديد سيعمل على حماية العديد من صغار المالكين من مخاطر خسارة عقاراتهم لعدم تمكنهم من دفع الأقساط المصرفية نتيجة خسارة دخلهم من الإيجارات.

وقال حاكم الولاية كريس كومو قبل التصويت "نريد ضمان حماية أصحاب المنازل، وأن ذلك لا يؤثر على تصنيفهم الائتماني، ولا يوجد حجز على ​العقارات​".

ويوقف القرار عمليات الإخلاء التي يُنظر فيها في المحاكم لمدة 60 يوما ويتم وقف أي إجراءات جديدة حتى الأول من أيار على الأقل.