الرئيس الأرجنتيني: اللقاح الروسي "سبوتنيك - V" بات محل نزاع جيوسياسي

اعتبرالرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديس، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك - V" ضد فيروس كورونا، الذي يتعرض لانتقادات من جانب المعارضين ووسائل الإعلام، أصبح موضوع حرب تجارية ونزاع جيوسياسي.

وقال فرنانديس في مقابلة مع قناة تلفزيون "تي في بوبليكا": "يجري نقاش حاد يشوه من خلاله البعض أول ما يجب مراعاته هو أن هناك حربا تجارية. بالإضافة إلى ذلك، بما أن العالم متعطش لاستلام اللقاحات، هناك خلاف جيوسياسي حول من سيوفرها. ويبدو لي، أن هذا بالضبط ما نراه في حالة لقاح مركز غامالي الروسي".

هذا وأعلن المكتب الصحفي للرئيس الأرجنتيني، يوم الأحد المنصرم، أن التلقيح بلقاح "سبوتنيك - V" الروسي في الأرجنتين سيبدأ في 29 كانون الأول/ ديسمبر.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن السلطات الأرجنتينية تعتزم في غضون ثلاثة أسابيع، شحن عقار "سبوتنيك V" من روسيا للمرحلة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وتتكون الدفعة الأولى من اللقاح من 300 ألف جرعة. وقال مصدر بانه "في غضون 21 يوما سنصل لاصطحاب 300 ألف جرعة أخرى".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديس، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد، والذي يتوقع بواسطته تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى شباط/ فبراير 2021.