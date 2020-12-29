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    إحياء يوم عاشوراء في طهران، بالرغم من تفشي فيروس كورونا في إيران، 30 أغسطس 2020

    إيران تعلن عن تقدم كبير في إنتاج لقاحها لـ"كوفيد 19"

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تقدم كبير في إنتاج لقاحها لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    طهران - سبوتنيك. وقالت إيران إنها بدأت إجراء الاختبارات البشرية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، عبر تطعيم عدد من المتطوعين باللقاح.

    وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي عقب تطعيم أول متطوع باللقاح "نحن أول دولة تصنع اللقاح في آسيا ولدينا 100 عام من الخبرة في هذا المجال".

    كورونا في إيران
    © AFP 2020 / -
    إيران: سنحقق إنجازات عظيمة في مجال لقاح كورونا

    وأضاف نمكي "نحاول تقديم لقاحات جديدة للعالم بمساعدة الاستشارات العملية والشركات الأخرى".

    وأعلنت الحكومة الإيرانية، الجمعة الماضية، تخصيص 200 مليون يورو لشراء 16.8 مليون حقنة لقاح كورونا، موضحة أنه تم تخصيص 2.7 مليار دولار لشراء الأدوية والمعدات الطبية، خلال العام الجاري.

    وأكد عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، أن بلاده حصلت على الموافقات اللازمة لتحويل المبالغ التي ستدفع نظير لقاح كورونا، بعد التوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية.

    كما سبق وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن بلاده لديها أوراق رابحة ستقدمها للعالم بشأن لقاح كورونا، مؤكدا أن إيران ستحقق إنجازات عظيمة في هذا المجال.

    وبحسب وكالة أنباء "فارس"، أضاف نمكي أن "إيران متقدمة على العديد من الدول في مجال كورونا، فمثلا هي متقدمة على أمريكا بنسبة خمسة إلى واحد، رغم أنها تتحمل مصاعب كبيرة فرضت عليها".

    كشف الوزير الإيراني أنه "في الأيام الأولى من انتشار كورونا، كنا نستورد كمامات وملابس واقية، ولكنهم في المطار لم يكونوا يسمحوا لها بالدخول".

    وأوضح "استوردنا لقاح الإنفلونزا من فرنسا، ولكن في مطار إسبانيا منعت أمريكا وصوله لإيران".

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    الكلمات الدلالية:
    مخزون اللقاح, اللقاحات, لقاحات, لقاح, فيروس كورونا, وزارة الصحة الإيرانية, إيران
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