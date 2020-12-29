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    بدء تطعيم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ضد فيروس كورونا

    © Sputnik . Vladimir Perogov
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    تلقت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أولى جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، فيما قال مسؤولو الصحة في سول إن البلد سجل عددا قياسيا من الوفيات اليومية بالفيروس بلغ 40 شخصا في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة.

    تطعيم أهالي موسكو بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19)، روسيا 5 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Ilya Pitalev
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    وقالت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بيان إن الجرعات الأولى من اللقاح استخدمت لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية من العسكريين والمدنيين وكبار القادة في القوة التي يبلغ قوامها نحو 28500 جندي فضلا عن آلاف العاملين المدنيين وعائلاتهم.

    وقال الجنرال روبرت أبرامز قائد القوات في البيان إن التطعيم اختياري وسيتاح لبقية أفراد القوات بعد وصول المزيد من الإمدادات.

    وأضاف "تطعيم كوفيد-19 أداة أخرى تساعد القوات الأمريكية في الحفاظ على وضعية دفاعية قوية ومتكاملة" وفقا لـ"رويترز".

    وبدأ الجيش الأمريكي أول جولة تطعيم لمرض كوفيد-19 في قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان أمس الاثنين.

    وتعتزم كوريا الجنوبية بدء برنامجها للتطعيم في فبراير شباط وستكون الأولوية للأطقم الطبية والفئات المهددة بالعدوى، لكن الحكومة تعرضت لانتقادات نظرا لبدء التطعيم بالفعل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    وأعلن مكتب الرئيس مون جيه-إن اليوم الثلاثاء أنه خاطب ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا للتأكيد على عزم البلد إبرام اتفاق لتأمين جرعات لقاح تكفي لتطعيم 20 مليون شخص.

    ووعد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتسريع إطلاق برنامج تطعيم بعد رصد سلالة من الفيروس لها علاقة بارتفاع سريع في حالات العدوى في بريطانيا.

    وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58725.

    وتشمل الحالات الجديدة 1030 إصابة محلية وسجلت العاصمة سول أكثر من نصف الحالات.

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    الكلمات الدلالية:
    كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة
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