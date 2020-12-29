الولايات المتحدة تعلن عن فتح السماء للطائرات المسيرة المتخصصة بإيصال البضائع التجارية

أعلنت إدارة الطيران ​الفيدرالية​ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن السماح للطائرات الصغيرة المسيرة التي تستخدم في عمليات التسليم والتوصيل التجاري بالتحليق في سماء ​الولايات المتحدة​ على نطاق واسع.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن "قواعدها التي طال انتظارها بشأن الطائرات المسيرة، المعروفة أيضًا باسم المركبات الجوية غير المأهولة، ستعالج المخاوف ​الأمن​ية من خلال طلب تقنية تحديد الهوية عن بُعد في معظم الحالات لتمكين التعرف عليها من الأرض".

وأضافت الإدارة في بيانها: "بالنسبة للعمليات الليلية يجب تزويد الطائرات المسيرة بأضواء مضادة للتصادم".

وبهذا الصدد، قال مدير إدارة الطيران الفيدرالية ستيف ديكسون: "تفسح القواعد ​الجديدة​ الطريق لمزيد من دمج الطائرات المسيرة في مجالنا الجوي من خلال معالجة مخاوف السلامة والأمن"، وأضاف ديكسون قائلا: "تقربنا من اليوم الذي سنشهد فيه بشكل روتيني عمليات الطائرات المسيرة مثل تسليم الطرود".

وتشترط الإدارة الفيدرالية أن تزود جميع الطائرات المسيرة التي تزن 0.55 رطل (2.5 كغ) أو أكثر بمعرف عن بعد، كما أنها مطلوبة أيضا للطائرات بدون طيار الأصغر من ذلك في ظل ظروف معينة مثل الرحلات الجوية فوق التجمعات في الهواء الطلق.