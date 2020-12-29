تركيا: لا يحق لحفتر أو لأي دولة مطالبتنا بالخروج من ليبيا

ناقش وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبينها الأزمة في قره باغ والتطورات في ليبيا والمتوسط إلى جانب الأزمة السورية.

وأكد أوغلو في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أنه "لا يحق لحفتر (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر) أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها للحكومة الشرعية".

#عاجل | #تشاووش_أوغلو: لا يحق لحفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها للحكومة الشرعية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 29, 2020

واعتبر أوغلو في تصريحاته أن "العقوبات الأمريكية اعتداء على حقوقنا السيادية والجميع يعلم أننا لن نتراجع بسببها".

#عاجل | #تشاووش_أوغلو: العقوبات الأمريكية اعتداء على حقوقنا السيادية والجميع يعلم أننا لن نتراجع بسببها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 29, 2020

وحول القضايا التي ناقشها الجانبان الروسي والتركي، قال أوغلو: "بحثنا مع الجانب الروسي القضايا ذات الاهتمام المشترك ونسعى لمزيد من الاتفاقيات"، مضيفا "نسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار".

وأوضح الوزير أن "التعاون التركي الروسي بات مثمرا في قره باغ وليبيا ومنطقة المتوسط"، مؤكدا "نقوم بكل ما بوسعنا لحل الأزمة السورية وندعم التسوية السياسية".

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، بأن "وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيقوم بزيارة عمل لبلدنا، حيث سيشارك في الاجتماع الثامن لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك العاملة في إطار مجلس التعاون الروسي التركي على أعلى مستوى، وسيلتقي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي الروسية، يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".