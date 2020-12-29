جاويش أوغلو: تركيا وروسيا تناقشان الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن التعاون بين تركيا وروسيا بشأن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" يشهد تقدمًا إيجابيًا.

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الروسي اليوم الثلاثاء:

"فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك الخامس... بالأمس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال وزير الصحة إن هذا التعاون يسير بشكل طبيعي، نحن لا نتحدث فقط عن توصيل اللقاح في اتجاه واحد، بل نتحدث أيضًا عن الإنتاج المشترك لهذا اللقاح، والعمل يسير بشكل إيجابي".

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أعلن اليوم عن وصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى دولة بيلاروس.

وجاء في بيان الصندوق الروسي، اليوم الثلاثاء: "ستعلن وزارة الصحة في بيلاروس ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروس ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك- V".

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ أب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر الجاري، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.