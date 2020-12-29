الأرجنتين تبدأ حملة تلقيح عامة ضد فيروس كورونا في البلاد

أطلقت دولة الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، عملية تلقيح عامة ضد فيروس كورونا المستجد بواسطة لقاح "سبوتنيك- V" الروسي بمختلف المناطق والمدن في البلاد.

وتحدثت مواقع "تويتر" و"فيسبوك" عن انطلاق حملة التطعيم التي بدأت للأطباء العاملين في المستشفيات التي تعنى بمرضى الفيروس.

EN VIVO | Hospital Posadas - Comienza la vacunación contra el Covid-19 a trabajadores de la salud de todo el país https://t.co/c6j2CebsqB — Casa Rosada (@CasaRosada) December 29, 2020

كما فتحت السلطات الأرجنتينية باب التسجيل عبر الانترنت للراغبين بتلقي اللقاح الروسي.

ووصلت الخميس الماضي طائرة روسية مجهزة بشكل خاص تحمل على متنها 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الأرجنتين.

واستقبل طاقم الطائرة التي حطت في مطار "إيزيزا" الدولي، رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، ووزير الصحة الأرجنتين غوينيز غونزاليس والسفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف.

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في 10 كانون الأول/ ديسمير الجاري، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.