زلزال قوته 5.2 درجة يهز وسط كرواتيا... فيديو وصور

هز زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وسط كرواتيا، اليوم الاثنين، وكان مركزه على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب.

وشعر سكان العاصمة بالزلزال الذي وقع الساعة 0528 بتوقيت غرينتش. ولم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر، وفقا لـ "رويترز".

وقال خبير الزلازل كراشيمير كوك للإذاعة الحكومية "لم ترد إلينا تقارير بهذا الشأن حتى الآن لكن من المحتمل أن يتسبب زلزال كهذا في أضرار مادية في منطقة المركز التي كانت بالقرب من بلدة بترينيا".

وتشير بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.9 درجة وقعت في الساعة 0649 بتوقيت غرينتش.

وقال بوجيدار سكرينياريتش رئيس بلدية بوكوبسكو وهي منطقة قريبة من مركز الزلزال ويسكنها نحو 3000 نسمة إن الناس فروا إلى الشوارع عندما وقع الزلزال والهزة الارتدادية.

وفي مارس/آذار، وقع زلزال قوته 5.3 درجة في زغرب وتسبب في سقوط قتيل واحد وإصابة 27 شخصا.