تركيا: اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا يقوي العلاقات بين البلدين

أكدت وزيرة التجارة التركية روخصار بيكجان، اليوم الثلاثاء، عقب توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا، أن هذا الاتفاق سيعطي زخما للعلاقات بين البلدين ويعمقها ويحافظ على المكتسبات.

أنطاكيا -سبوتنيك. وقالت وزيرة التجارة التركية، عقب التوقيع عبر الفيديو كونفرانس مع نظيرتها البريطانية "اتفاق التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا سيعطي زخما للعلاقات بين البلدين ويعمقها ويحافظ على المكتسبات"، مشيرة إلى أن "الاتفاق يشمل كافة المنتجات الصناعية والزراعية".

وأكدت بيكجان أن "اتفاق التجارة الحرة بين البلدين يعتبر أكبر ضمانة لتطوير التجارة بين البلدين"، مشيرة إلى أن "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل".

من جانبها، قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، في كلمتها "خلال العام الماضي وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 21 مليار دولار وبناء على هذه الاتفاقية سيزداد هذا الحجم".

وأضافت تروس "وسنبنى على هذه الاتفاقية لتوسيع نطاق التبادل التجاري وخاصة في المجال التكنولوجي وبلدينا يملكان اقتصادا قابلا للتطور".