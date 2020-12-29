صحيفة أمريكية لـ"ترامب": أنت تشجع على انقلاب غير ديمقراطي

وقالت في افتتاحيتها مخاطبة ترامب: استسلم يا سيادة الرئيس - من أجلك ومن أجل الوطن، لقد حان الوقت لإنهاء هذه المهزلة المظلمة.

وأوضحت سر دعوتها قائلة: نحن على بعد أسبوع واحد من لحظة بالغة الأهمية للأربع سنوات القادمة لبلدنا.

واتهمت الصحيفة ترامب قائلة: إنك تشجع على انقلاب غير ديمقراطي، مذكرة إياه بما غرد به سابقا من أنه طالما كان لدى الجمهوريين "شجاعة"، يمكنهم قلب النتائج ومنحك أربع سنوات أخرى في المنصب.

وخاطبته: "كان لديك كل الحق في التحقيق في الانتخابات، لكن لنكن واضحين: هذه الجهود لم تجد شيئًا".

ودللت الصحيفة على عبثية ما كان يتحدث به ترامب عن التزوير قائلة: "لنأخذ مثالين فقط: دفعت حملتك 3 ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين من ويسكونسن، وخسرت بـ 87 صوتًا إضافيًا، وفي جورجيا مرتين، وفي كل مرة أكدت فوز بايدن، وتم فرز بطاقات الاقتراع يدويًا، وهو ما يفضح وحده مزاعم وجود مؤامرة تتلاعب بالأصوات.

وقالت: "نحن نتفهم، سيدي الرئيس، أنك غاضب لأنك خسرت" مستدركة: " لكن الاستمرار في هذا الطريق مدمر".

The Post says: Give it up, Mr. President — for your sake and the nation’s https://t.co/uTh5Vm1dlR pic.twitter.com/HLTCl5ulzy — NY Post Opinion (@NYPostOpinion) December 28, 2020

وأكدت الصحيفة التي كانت تدعم ترامب أنها تقدم هذا كداعم سابق له، قائلة: "إذا كنت ترغب في ترسيخ نفوذك، أو حتى تمهيد الطريق لعودة مستقبلية، فيجب عليك توجيه غضبك إلى شيء أكثر إنتاجية".

وختمت: "إذا كنت تصر على قضاء أيامك الأخيرة في المنصب وتهدد بإحراق كل شيء، فهذه هي الطريقة التي تتذكرها، ليس كثوري، بل كفوضوي".