تسجيل
14:39 GMT29 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    موظفون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصفقون له عقب التوقيع على أمر تنفيذي

    صحيفة أمريكية لـ"ترامب": أنت تشجع على انقلاب غير ديمقراطي

    © REUTERS / Leah Millis
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1047641839_0:464:2803:2040_1200x675_80_0_0_7f41b31332a39170c7f94279374e3f45.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012291047657812-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A/

    طالبت صحيفة "نيويورك بوست" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستسلام من أجل الوطن.

    وقالت في افتتاحيتها مخاطبة ترامب: استسلم يا سيادة الرئيس - من أجلك ومن أجل الوطن، لقد حان الوقت لإنهاء هذه المهزلة المظلمة.

    قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019
    © Sputnik . Iliya Pitalev
    نيويورك بوست: ترامب يريد توقيع اتفاق نووي مع روسيا قبل الانتخابات

    وأوضحت سر دعوتها قائلة: نحن على بعد أسبوع واحد من لحظة بالغة الأهمية للأربع سنوات القادمة لبلدنا.

    واتهمت الصحيفة ترامب قائلة: إنك تشجع على انقلاب غير ديمقراطي، مذكرة إياه بما غرد به سابقا من أنه طالما كان لدى الجمهوريين "شجاعة"، يمكنهم قلب النتائج ومنحك أربع سنوات أخرى في المنصب.

    وخاطبته: "كان لديك كل الحق في التحقيق في الانتخابات، لكن لنكن واضحين: هذه الجهود لم تجد شيئًا".

    ودللت الصحيفة على عبثية ما كان يتحدث به ترامب عن التزوير قائلة: "لنأخذ مثالين فقط: دفعت حملتك 3 ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين من ويسكونسن، وخسرت بـ 87 صوتًا إضافيًا، وفي جورجيا مرتين، وفي كل مرة أكدت فوز بايدن، وتم فرز بطاقات الاقتراع يدويًا، وهو ما يفضح وحده مزاعم وجود مؤامرة تتلاعب بالأصوات.

    وقالت: "نحن نتفهم، سيدي الرئيس، أنك غاضب لأنك خسرت" مستدركة: " لكن الاستمرار في هذا الطريق مدمر".

    وأكدت الصحيفة التي كانت تدعم ترامب أنها تقدم هذا كداعم سابق له، قائلة: "إذا كنت ترغب في ترسيخ نفوذك، أو حتى تمهيد الطريق لعودة مستقبلية، فيجب عليك توجيه غضبك إلى شيء أكثر إنتاجية".

    وختمت: "إذا كنت تصر على قضاء أيامك الأخيرة في المنصب وتهدد بإحراق كل شيء، فهذه هي الطريقة التي تتذكرها، ليس كثوري، بل كفوضوي".

    انظر أيضا:

    هل أحرج النواب الأمريكي "الشيوخ" بتمرير الألفي دولار التي طلبها ترامب؟
    مجلس النواب الأمريكي يتجاوز فيتو ترامب ويقر ميزانية الدفاع للعام المقبل
    الكشف عن أمنية ترامب الأخيرة قبل الرحيل.. لكي يتذكره الأمريكيون
    مؤسسة يمينية تستشهد بمقولة ستالين في محاولة تشجيع قلب الانتخابات لصالح ترامب
    الكلمات الدلالية:
    نيويورك بوست, صحافة, أمريكا, جو بايدن, ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضات أزياء ترتدي فساتين بدرجات لون البيج مصنوعة من الحرير والساتان والمخمل
    ماذا نرتدي ليلة رأس السنة ليكون عام 2021 أفضل من 2020
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب بابا نويل
    أجهزة الخدمة السرية الأمريكية تراقب "بابا نويل"
    القمة الخليجية المرتقبة في الرياض
    القمة الخليجية المرتقبة في الرياض
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك