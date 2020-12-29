قبل الذكرى الأولى لمقتله... تكريم قاسم سليماني بأرفع وسام في الجيش الإيراني

كرم الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل، قاسم سليماني، قبل حلول الذكرى الأولى لرحيله.

ووافق جيش الجمهورية الإيرانية على منح "وسام التضحية" لقاسم سليماني، تقديرا لتضحياته، وهو أرفع وسام عند الجيش الإيراني، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.

ويعتبر "وسام التضحية" رمزا لتضحيات وإيثار جيش الجمهورية الإيرانية، في سبيل حماية استقلال وسلامة أراضي البلاد ونظام الجمهورية، وفقا للوكالة.

ولفتت الوكالة إلى أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وافق على منح الوسام في عام 2020 تقديرا لشجاعة 1184 طالبا من جامعة الإمام علي العسكرية التابعة للجيش الإيراني.

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، منح العالم النووي الراحل محسن فخري زادة، وساما عسكريا رفيع المستوى، وتسلمت أرملته من رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وسام "نصر" من الدرجة الأولى وشهادة موقعة من خامنئي.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، كما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.