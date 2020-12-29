مع بوادر إخلائها.. "قسد" ينقل وثائقه من مدينة عين عيسى إلى ريف حلب

وأوضحت المصادر أن التنظيم الموالي للجيش الأمريكي، أعطى تعليمات إلى قياديه بعدم التصريح لوسائل الإعلام حول مصير مدينة عين عيسى أو تسريب ما يجري من اتفاقات داخلها، وذلك بعد الحديث عن اتفاق "قوات سوريا الديمقراطية" مع الجانب الروسي على تسليم المدينة إلى الدولة السورية ودخول الجيش السوري إليها بعد انسحاب جميع عناصر "قسد" من المنطقة.
يأتي ذلك في وقت عززت فيه الشرطة العسكرية الروسية مواقعها داخل مدينة عين عيسى خلال الساعات القليلة الماضية، بينما يتسلم الجيش السوري الجهة الغربية من المدنية وسط أنباء تتحدث عن منح مسلحي "قسد" مهلة خمسة أيام لإنهاء عملية تسليم عين عيسى بالكامل إلى الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية.
وتتخذ مدينة عين عيسى أهمية حيوية نظراً لموقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب) المعروف باسم ((M4 الرابط بين شرق سوريا وغربها.
وتحاول جميع الأطراف المتنافسة فرض سيطرتها الكاملة على المدينة، إذ إن تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي الذي يسيطر على الجزء الأكبر منها ومن قراها، تعني خسارته للمدينة خسارة شريان حيويّ مهمّ، وقطعا لطريق الإمداد عن مدينتي عين العرب (كوباني) ومنبج بريف حلب، وعزلها عن الرقة ومحافظة الحسكة، وتقطيعا كاملا لما يسمى (إدارة الأقاليم) التي يديرها التنظيم.
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