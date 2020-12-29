دراسة صينية: إصابات كورونا في ووهان ربما كانت 10 أضعاف الأرقام المعلنة

رجحت دراسة حديثة للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن يكون عدد الإصابات الفعلي بفيروس كورونا المستحد في مدينة ووهان – بؤرة ظهور وتفشي الوباء العالمي- وصل نصف مليون مصاب.

هذا الرقم يقارب عشرة أضعاف العدد الرسمي للحالات المؤكدة في المدينة الصينية. استخدمت الدراسة عينات من 34 شخصا من عموم السكان في ووهان ومدن أخرى في مقاطعة هوبي، وكذلك بكين وشنغهاي ومقاطعات قوانغدونغ وجيانغسو وسيشوان ولياونينغ، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وجد الباحثون أن معدل انتشار الأجسام المضادة لـ"كوفيد 19" بلغ 4.43% بين المقيمين في مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة. حتى يوم الأحد، سجلت ووهان رسميا 50354 إصابة مؤكدة، وفقا للجنة الصحة لبلدية ووهان.

هدفت الدراسة إلى تقدير حجم الإصابات السابقة في السكان عن طريق اختبار عينات مصل الدم من مجموعة من الأشخاص بحثا عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا. لا تعتبر نتائجها إحصائيات نهائية لعدد الأشخاص في منطقة معينة الذين تعرضوا للفيروس.

وقال المركز إن الدراسة أجريت بعد شهر من احتواء الصين للموجة الأولى من الوباء، وأظهرت أن معدل الانتشار خارج ووهان أقل بكثير. في مدن أخرى في مقاطعة هوبي التي تقع فيها مدينة ووهان أيضا، وجدت الدراسة أن 0.44% فقط من السكان الذين شملهم الاستطلاع لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.

خارج المقاطعة، تم اكتشاف الأجسام المضادة في شخصين فقط من بين أكثر من 12 ألف شخص شملهم الاستطلاع. تم الكشف عن نتائج الدراسة في منشور للمركز على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين. ولم يذكر ما إذا كانت الدراسة قد نشرت في مجلات أكاديمية.