فنزويلا توقع عقدا مع روسيا لتطعيم 10 ملايين شخص بلقاح "سبوتنيك V"

صرحت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، اليوم الثلاثاء، أن بلادها وقعت عقداً مع روسيا لتطعيم 10 ملايين شخص باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وتتوقع بدء تطعيم السكان في أقرب وقت ممكن.

بوينوس إيرس - سبوتنيك. وقالت رودريغيز، للصحفيين، في بث على قناة "تليسير":

"فنزويلا وقعت للتو عقدا لشراء لقاح "سبوتنيك V" ، ونحن في المرحلة الأولى، تم توقيع العقد لتلقيح 10 ملايين شخص".

وأضافت "إنه لقاح آمن، هذه خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا. نحن مستعدون لبدء تطعيم السكان في أسرع وقت ممكن".

وفي سياق آخر، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن وصول أول شحنة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى دولة بيلاروس.

وجاء في بيان الصندوق الروسي، اليوم الثلاثاء: "ستعلن وزارة الصحة في بيلاروس ووزارة الصحة الروسية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن البدء في تطعيم سكان جمهورية بيلاروس ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك- V".