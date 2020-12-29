انطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" بقمر صناعي فرنسي عسكري إلى الفضاء... صور

انطلق الصاروخ الروسي "سويوز" من قاعدة كورو الفضائية في غيانا الفرنسية، حاملا على متنه قمرا صناعيا فرنسيا باتجاه الفضاء.

وتمت عملية الإطلاق بنجاح، حيث بثت شركة "Arianespace" مشاهد مباشرة لانطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي "СSO-2"، من قاعدة كورو الفضائية في غيانا الفرنسية.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي الفرنسي "CSO-2"، المعد للاستخدام في مجال الدفاع والأمن، من المركبة إلى المدار على ارتفاع 480 كيلومترًا.

وصنع القمر الفضائي الفرنسي من قبل المركز الوطني الفرنسي لأبحاث الفضاء (CNES) والمديرية العامة للأسلحة (DGA) لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية.

Ракета "Союз" с французским спутником СSO-2 стартовала с космодрома Куру pic.twitter.com/lQUKBW1cG2 — КотИк (@hyustonskiykot) December 29, 2020

وتم تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" من 28 إلى 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

Ракета-носитель "Союз" со спутником СSO-2 в интересах министерства обороны Франции будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Куру 23 декабря, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозинhttps://t.co/Sm1j7k5bUr pic.twitter.com/fEMFsK3Bm0 — Слава (@st_slava) December 23, 2020

وتعتبر عملية إطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" هي العملية الناجحة الخامسة والعشرون للصاروخ الروسي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011.