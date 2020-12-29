بومبيو: أمريكا لن تصبح رهينة للابتزاز النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تكون رهينة للابتزاز النووي الإيراني.

وأضاف بومبيو عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "لقد زرع النظام الإيراني عدم الاستقرار والإرهاب مهددا الولايات المتحدة وحلفاءنا".

The Iranian regime has sown instability and terror, threatening the U.S. and our allies. The @realDonaldTrump Administration didn't accept the status quo and re-imposed sanctions, initiating a campaign of maximum pressure. America will not be held hostage to nuclear blackmail. pic.twitter.com/z4JQTNOUnd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 29, 2020

وأوضح أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقبل بذلك، وأعادت فرض العقوبات ومارست الضغط إلى أقصى درجة".

وتابع قائلا "أمريكا لن تكون أمريكا رهينة للابتزاز النووي".

وكان بومبيو قد أشار في وقت سابق، إلى أن "أمريكا حرصت على أن يكون لدى إيران أقل قدر ممكن من الدولارات والموارد لبناء برنامجها النووي".

وأضاف "سنواصل الضغط.. ما زال هناك عمل يجب القيام به للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال في وقت سابق، إن بومبيو، أصيب بـ"الوسواس القهري الفكري" حول إيران.

وأضاف أن "الواقع الموجود هو أن الإدارات الأمريكية لطالما باتت تخطط لتنفيذ انقلابات وشن حروب ضد الشعب الإيراني وجيرانه".

وأوضح "لقد قتلوا عددا لا يحصى من الناس وجعلوا من الفئات الأكثر تضررا في أمريكا درعا بشريا لهم. هذه هي الطبيعة الحقيقية للإدارة التي ينتسب إليها".