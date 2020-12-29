إيران: أمريكا ستتحمل عواقب أي "مغامرة محتملة" لها في المنطقة

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، مما وصفها "بالمغامرة الأمريكية" في المنطقة، قائلا إن أي عمل مشابه محتمل ستقع عواقبه على عاتق واشنطن.

وبحسب بيان للخارجية الإيرانية، أكد ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره القطري، ضرورة مشاركة دول المنطقة في ضمان استقرارها بعيدا عن التدخلات الخارجية، واصفا التحركات الأمريكية "بالمشبوهة".

يتبع...